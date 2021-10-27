Чоловікові провели трансплантацію трохи більше місяця тому.

Лікарі з Львівської лікарні швидкої допомоги сьогодні, 27 жовтня, виписали 56-річного чоловіка, якому вперше в Україні пересадили легені. Пересадку органу Віктору Бабію зробили трохи більше місяця тому.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Він протягом дня займається на велосипеді й ходить. З другого тижня він активно займається стільки, скільки у нього є сил", - розповів лікар.

Читайте такожВ Україні різко зросла кількість COVID-хворих за добуДо пересадки чоловік довгий час страждав хронічним захворюванням легенів, і останні кілька років був киснезалежним. Без трансплантації пацієнт прожив би кілька місяців.

Донором став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Його родичі дали згоду на забір органів, тому крім Віктора вдалося врятувати ще кілька людей. Для пересадки у померлого взяли ще печінку, серце та дві нирки.

Як раніше повідомляв УНІАН, гендиректор Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук розповів, що львівські лікарі пересадили серце 29-річному чоловікові, через ускладнення від коронавірусу його власний орган вже ледь виконував функцію.

Автор: Анастасія Горбачова