Фахівці додали, що діти дошкільного та молодшого шкільного віку більш сприйнятливі до вірусних інфекцій та частіше хворіють на гострі респіраторні захворювання.

У більшості випадків легкий кашель або нежить, особливо - залишкові після перенесених хвороб, не є протипоказом для відвідування закладів освіти дітьми.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ у соцмережі. Проте, як зазначили у МОЗ, якщо ці симптоми супроводжуються високою температурою, або з’явилися в розпал сезону ГРВІ, краще залишитися вдома.

Батькам не рекомендують дозволяти дитині йти до школи чи садочка, якщо в неї є якісь з основних симптомів цього захворювання:

Висока температура

Безперервний кашель

В’ялість та загальна слабкість

Втрата або зміна нюху або смаку

У такому випадку краще залишатися вдома та звернутися по медичну допомогу. Фахівці додали, що діти дошкільного та молодшого шкільного віку більш сприйнятливі до вірусних інфекцій та частіше хворіють на гострі респіраторні захворювання.

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"Якщо дитина температурить, у неї з'явився висип, болі в різних частинах тіла чи ознаки інфекційних захворювань, перед поверненням до школи чи садочка її має оглянути лікар. Він і визначить, чи можна відвідувати школу чи садок. Щоби повернутися до навчання, дитина має бути активною, мати добре самопочуття і температуру нижчу за 37,2° без прийому жарознижувальних препаратів", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ рекомендували пам’ятати, що наближається сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. Щоби знизити ризик зараження чи розвитку ускладнень дітям, а також співробітникам освітніх закладів рекомендовано щорічно здійснювати вакцинацію від грипу.

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Автор: Ірина Погоріла