Спалахи коронавірусу сталися у дитсадочку і трьох школах.

На Волині виявлено чотири спалахи COVID-19 в освітніх закладах.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у дитсадку селища Турійськ (20 хворих), інформує канал Коронавірус у регіонах.

Також спалахи виявили у трьох школах області.

У Турійській ЗОШ 1-3 ступенів зафіксували 15 підтверджених випадків коронавірусу. Відомо, що з-поміж усього персоналу вакцинувались лише 7% працівників.

В Княгинівському ліцеї Волинської обласної - 13 випадків COVID-19.

В Піщанському ліцеї Камінь-Каширської міської ради - 9 випадків COVID-19.

Повідомляється, що частина шкіл перейшла на дистанційне навчання.

Вакцинація на Волині

Станом на 1 вересня на Волині лідерами з вакцинації проти коронавірусної хвороби були працівники шкіл Локачинської територіальної громади, де щеплення отримали 68 % осіб. Найбільше від COVID-19 на Волині вакцинуються педагоги та медики.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Нагадаємо, пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2021 року. Тоді ж у низці країн, зокрема і в Україні, запровадили карантин.

Станом на 15 вересня коронавірус в Україні діагностували у 2 325 796 пацієнтів, одужали 2 225 130 осіб, а померли – 54 550. Упродовж 14 числа COVID-19 знайшли у 4 640 осіб, а 13-го вірус діагностували у 3 332.

Автор: Олег Давигора