Щороку 14 червня у світі відзначають День донора крові, який було засновано під егідою ООН.

Кожні кілька секунд хтось у світі потребує крові. Донори є тими супергероями, які рятують мільйони життів, здаючи кров. Але це не лише шляхетно, а і корисно для здоров’я.

Як стверджують у Міністерстві охорони здоров'я, у донора значно менший ризик серцево-судинних захворювань і ним може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ.

"У донорів кращий баланс холестерину і нижчий його загальний рівень — отже, менша ймовірність серцево-судинних хвороб. У донорів менші ризики захворіти на рак легень, прямої кишки, шлунку та гортані", – заявили у МОЗ.

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Також у донорів менше проявів запалення та вищий так званий антиоксидантний статус – їхній організм краще знешкоджує вільні радикали. Донору регулярно і безкоштовно роблять аналізи на гемоглобін, ВІЛ, гепатити B та C і сифіліс.

У МОЗ розказали, хто може бути донором і що робити перед здачею крові.

Як підготуватися до здавання крові?

Не вживайте алкоголь за 48 годин до здавання крові.

Відмовтесь від жирної, смаженої, копченої, молочної їжі, вживайте менше солі напередодні.

Виспіться і з’їжте легкий сніданок.

Не куріть за годину до здавання крові.

Не здавайте кров, якщо відчуваєте озноб, запаморочення, головний біль чи слабкість.

Перед здаванням крові відверто відповідайте на запитання лікаря і не приховуйте інформацію.

Після здавання крові відпочиньте 10–15 хвилин. Повідомте персонал, якщо відчули запаморочення або слабкість. В такому стані не рекомендується сідати за кермо чи залишати центр здавання крові.

Протягом перших 12 годин після здавання крові уникайте інтенсивних фізичних навантажень. Рукою, з якої брали кров, не рекомендується піднімати важкі речі. Наступні дві доби потрібно повноцінно і регулярно харчуватися та пити більшу, ніж зазвичай кількість води (не менше 2 літрів). Від алкоголю на цей час краще утриматися.

Як часто можна здавати кров?

Кількість регулярних донацій крові на рік у чоловіків та жінок - не більше 6 з мінімальною перервою між стандартними донаціями 60 днів.

Де можна здавати кров?

В Україні працює майже три сотні медичних закладів, де можна здати кров. Обирайте найближчий до вас і здавайте. Після ухвалення нового законодавства це можна зробити без прив’язки до місця реєстрації і навіть з додатком "Дія", без пред‘явлення паспорту.

Чи є обмеження на здавання крові через COVID-19?

Якщо ви перехворіли на коронавірус, але почуваєтеся добре після одужання, то можете бути донором. Важливо, щоб минуло 14 днів після зникнення симптомів. Йдеться в основному про легкі випадки без постковідних наслідків.

Після вакцинації як від COVID-19, так і будь-яких інших неживих вакцин донори можна бути вже наступного дня. Головне, щоб ви добре почувалися.

Довідка УНІАН. Щороку 14 червня у світі відзначають День донора крові, який було засновано під егідою ООН в травні 2005 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я в Женеві.

Відкрив групи крові людини 14 червня в 1868 році австрійський лікар Карл Ландштейнер. Чотири міжнародні організації, які займаються пропагандою добровільного донорства, ініціювали проведення цього свята: Всесвітня організація охорони здоров'я, Міжнародна федерація Червоного Хреста, Федерація організацій донорів крові й Товариство з переливання крові.

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Автор: Вікторія Гордієнко