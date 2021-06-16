Українці наразі не можуть обирати вакцину від коронавірусу, якою хочуть прищепитися.
Про це заявила гендиректор Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я МОЗ Марія Карчевич в ефірі "Сніданку з 1+1", пише ТСН.
Вона уточнила, що доступність вакцини для всіх - це п'ятий етап кампанії щеплення від COVID-19.
"Можливо, в перспективі буде можливість [обирати]. Крім того, переглянути підхід: забезпечити доступ до вакцини і вибір вакцини. Але за тих умов, що вакцина буде у достатній кількості на території країни", - наголосила Марія Карчевич.
Вона уточнила, що зараз в Україні триває третій етап вакцинації від коронавірусної хвороби.
Як повідомляв УНІАН, народних депутатів України цими днями мають провакцинувати від COVID-19 препаратом Pfizer.
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