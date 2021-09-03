Найбільшу кількість випадків зафіксовано у п'яти областях.

Станом на 31 серпня в Україні виявили 855 випадків коронавірусного захворювання, спричиненого штамом "Дельта".

Про це Радіо Свобода повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

26 випадків підтверджено методом секвенування, інші 829 - за допомогою таргетної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Найбільшу кількість випадків зафіксовано в Чернівецькій (68), Одеській (61), Рівненській (60), Івано-Франківській (58) та Тернопільській (52) областях.

Читайте такожВ Україні понад 4 мільйони людей повністю вакциновані від COVID-19У Волинській, Київській і Донецькій областях – по 47 випадків. У Харківській – 45. У Вінницькій та Луганській областях – по 43, у Житомирській та Хмельницькій – по 39.

У Закарпатській області виявлено 37 випадків, у Полтавській - 31. У Чернігівській – 25 і 24 у Львівській області. У Києві виявлено 21 випадок. У Черкаській області - 20 та у Кіровоградській - 18.

Найменше випадків захворювання виявлено в Запорізькій (11) Сумській (10), Миколаївській (4), Дніпропетровській (3) і Херсонській (2) областях.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу виявили 2693 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 171 дитина та 40 медпрацівників.

За добу було госпіталізовано 826 осіб; зафіксовано 45 летальних випадків; одужали 1 112 осіб.

Автор: Людмила Жерновська