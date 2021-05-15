Немає потреби приймати препарати, що розріджують кров, перед чи після вакцинації проти COVID-19.
Про це заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, передає у Телеграм-каналі прес-служба МОЗ.
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"Приймати такі препарати немає сенсу. По-перше, питання безпеки: ці препарати мають побічні ефекти. По-друге, якщо ви їх не приймали, не приймайте їх до чи після вакцинації. По-третє: якщо ви їх приймали з приводу вашої супутньої патології, продовжуйте приймати", - заявив він.
Експерт додав, що "профілактичний" прийом таких препаратів до чи після вакцинації може зашкодити.
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