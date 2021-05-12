Раніше прем'єр Шмигаль заявив, що всі, хто зареєструвався на вакцинацію в "Дії", зможе отримати щеплення 15-16 травня в порядку живої черги.

Найближчими вихідними вакцинуватися від коронавірусу в пунктах вакцинації зможуть українці старше 65 років, які записалися в чергу через додаток "Дія".

Про це заявив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "Радіо Свобода".

За його словами, в країні наразі немає півмільйона доз вакцин від коронавірусу, щоб вакцинувати всіх громадян, які стали в чергу на щеплення в "Дії".

"Є всі охочі і є спроможності системи охорони здоров’я і наявність вакцин в Україні. Сьогодні 500 тисяч доз вакцини в нас немає для того, щоб провакцинувати всіх охочих у додатку", – сказав Ляшко.

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Він уточнив, що в пріоритеті для МОЗ залишаються громадяни віком від 65 років.

"​Ми робимо все можливе, щоб розпочати вакцинацію людей, які записані в лист очікування в додатку "Дія"​ на цих вихідних. Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в "Дії" в нас таких є 23 тисячі 900 людей і ми спробуємо провакцинувати їх на цих вихідних", - пояснив головний санлікар.

Примітно, що таким чином Ляшко фактично спростував заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Сьогодні на брифінгу в Чернігівській області прем'єр заявив, що всіх охочих, хто є в електронній черзі, можуть вакцинувати від коронавірусу найближчими вихідними - 15-16 травня.

​"Протягом суботи-неділі всі громадяни, які зареєструвалися через портал "Дія", зможуть отримати вакцини у порядку живої черги. Тобто всі, хто записався, вже на цих вихідних можуть звертатися у кабінети щеплення на своїй території", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію міністра охорони здоров'я Максима Степанова вакцинувати від COVID-19 у вихідні дні тих, хто записаний до листа очікування на вакцинацію через додаток "Дія".

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Автор: Юрій Годован