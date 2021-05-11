Наразі таких осіб – 532 тисячі.

Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію міністра охорони здоров'я Максима Степанова вакцинувати від COVID-19 у вихідні дні тих, хто записаний до листа очікування на вакцинацію через додаток "Дія".

Як повідомила прес-служба Офісу президента, про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Зеленського.

Зазначається, що на нараді обговорили вакцинацію тих, хто записався на щеплення через додаток "Дія".

Президент підтримав пропозицію міністра охорони здоров’я щодо впровадження окремих днів, а саме – вихідних, для вакцинації цих осіб. Їх наразі 532 тисячі.

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Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech та вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Крім того, у межах COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

У п'ятницю, 7 травня, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив на брифінгу, що відсутність декларації з сімейним лікарем не є підставою для відмови у проведенні щеплення від COVID-19. У разі відмови у щепленні через відсутність декларації Ляшко закликав українців телефонувати на гарячу лінію НСЗУ або до контакт-центру МОЗ.

Утім, попри оголошення влади деяких столичних районів про доступність запису в чергу на вакцинацію від COVID-19 для всіх охочих, виявилося, що громадянам можуть відмовити у шансі на отримання щеплення за відсутності підписаної декларації з лікарем. Так, кореспондент УНІАН зателефонував для запису на вакцинацію в Оболонському районі Києва, однак жінка, яка не побажала представитися, заявила телефоном, що це неможливо, адже спочатку треба укласти декларацію з лікарем.

Загалом від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 865 тис. 590 осіб.

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Автор: Костянтин Гончаров