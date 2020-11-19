У загиблої взяли мазок на коронавірус.

За інформацією ЗМІ, перед входом в путивльську лікарню в Сумській області померла жінка. Це сталося 18 листопада.

Про інцидент повідомив місцевий ресурс "Путивльські відомості" на своїй сторінці у Facebook.

"18 листопада приблизно о 14:00 на території лікарні впала і померла пацієнтка 1957 року народження, яка до цього лікувалася у приватного сімейного лікаря", - йдеться у повідомленні.

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За словами директора КНП "Путивльська ЦРЛ" Світлани Семененко, загибла була задекларована у приватного сімейного лікаря й проходила лікування. Ще тиждень тому лікар направив її на рентген. На знімку виявили бронхіт.

"Можливо, клінічно, пневмонія була, але не рентгенологічно", - каже лікар.

Вона також стверджує, що сімейний лікар обдзвонила всі медичні установи, профільовані під госпіталізацію COVID-хворих, у пошуках вільного місця.

Чому жінку так і не госпіталізували, наразі невідомо. У загиблої взяли мазок на коронавірус.

Раніше кричущий випадок з хворою на коронавірус стався в Черкасах: там жінка з COVID-19 народила під зачиненими на замок дверима лікарні.

В обласній лікарні пологи на землі назвали неординарною ситуацією. Кажуть, жінці варто було викликати швидку. І молодий батько нібито помилився. Пішов до загального приймального відділення, а треба було в перинатальне. А вже звідти направили б до коронавірусного.

Заступник головного лікаря Черкаської обласної лікарні Наталія Лакуста каже — вся затримка з персоналом трапилася тому, що медикам потрібно багато часу, щоб одягнути захисну уніформу.

У лікарні обіцяють провести службове розслідування щодо цієї ситуації.

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Автор: Ольга Робейко