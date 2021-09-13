Денис Шмигаль наголосив на важливості вакцинації членів колективів закладів освіти.

Україна найближчим часом перейде до "жовтої" зони епідеміологічної небезпеки.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на селекторній нараді щодо запобігання поширенню COVID-19, інформує Департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Шмигаль наголосив на важливості вакцинації колективів закладів освіти для того, щоб убезпечити дітей від хвороби під час навчання.

"Надзвичайно важливо прискорити темпи вакцинації вчителів та інших працівників закладів освіти. Профільні міністерства мають активно пропрацювати цю тему з регіонами, адже вже найближчим часом країна перейде до "жовтої" зони", — зазначив Шмигаль.

Читайте такожЗМІ дізналися, які обмеження запровадять в Україні й назвали "поблажки" для вакцинованихЗа інформацією МОЗ, за минулий тиждень зроблено 921 тисячу щеплень проти COVID-19. Зокрема, 60 тис. 511 освітян отримали першу дозу і 57 тис. 490 освітян отримали другу дозу.

Учасники наради також порушили питання дотримання протиепідемічних норм і протидії підробленню ковідних документів.

У Міністерстві внутрішніх справ доповіли, що поновлено перевірки на дотримання карантинних правил. Минулого тижня перевірено 40 тисяч суб’єктів господарювання, складено 205 адмінпротоколів про порушення карантину й винесено майже 3,2 тис. постанов про недотримання маскового режиму.

В МВС повідомили, що правоохоронці активізують перевірки щодо можливого підроблення сертифікатів вакцинації. Відповідне доручення міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський дав Нацполіції. Зокрема, відстежуються сайти, з яких здійснюється відповідні дії. Зараз проводяться оперативні й необхідні слідчі дії, щоб зафіксувати й припинити правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував перехід України в "жовту" зону епідемічної небезпеки.

Він нагадав, що відповідно будуть встановлені додаткові обмеження, передбачені для "жовтого" рівня, і які стосуються насамперед проведення масових заходів.

Автор: Вікторія Токарєва