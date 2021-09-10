Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, коли в Україні можуть впровадити "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у коментарі журналістам.
Відповідаючи на питання щодо підстав для введення "жовтої" зони карантину по всій країні, чиновник пояснив:
"Прийнято рішення, що "жовтий" рівень епідемічної небезпеки ми введемо після того, як запропоновані МОЗ зміни будуть прийняті в уряді. Зараз ми за цей тиждень пройшли узгодження з усіма центральними органами виконавчої влади і відпрацьовуємо юридичні правки з Міністерством юстиції. І як тільки буде висновок Мін'юсту, ми будемо просити прем'єра скликати позачергове засідання уряду, щоб розглянути питання внесення змін до постанови про адаптивний карантин".
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Відповідні зміни, додав Ляшко, набудуть чинності через 7 днів після схвалення їх урядом.
"І тоді будуть всі підстави Національної комісії ТЕБ і НС зібратися й оголосити на території України "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. А "червоний" рівень епіднебезпеки буде встановлюватися для певної конкретної області", - додав Ляшко.
Як повідомляв УНІАН, раніше Ляшко анонсував перехід України до "жовтоъ" зони епідемічної небезпеки.
Він нагадав, що відповідно будуть встановлені додаткові обмеження, передбачені для "жовтого" рівня, і які стосуються насамперед проведення масових заходів.
Міністр також підкреслив, що зараз ні в одному регіоні країни немає підстав для переходу в "червоний" рівень епіднебезпеки.
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У столичному управлінні Держпродспоживслужби також кажуть, що зараз підстав посилювати карантин у Києві немає, але ситуація змінюється щодня.
Засідання Державної комісії з питань ТЕБ і НС з переведення України в "жовту" зону епідемічної небезпеки спочатку планувалося на 9 вересня.