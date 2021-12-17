Також Україна посіла 6 місце серед країн світу за кількістю нових летальних випадків від COVID-19 та 4 — серед європейських країн.

Україна перебуває на 16 місці у світі та на 12 у Європі за кількістю нових випадків COVID-19.

Як повідомляється у Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо", за даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 16 грудня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 16 місце у світі та 12 — серед країн Європи.

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Також Україна на 6 місці серед країн світу за кількістю нових летальних випадків від COVID-19 і на 4 — серед європейських країн.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 8 899 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також за минулу добу госпіталізовано 2028 осіб, зафіксовано 328 летальних випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 3 млн 597 тис. 046 осіб, одужали – 3 млн 306 тис. 465, померли – 92 тис. 641.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Антоніна Доломанжи