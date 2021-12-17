Разом з тим за добу виявили менш ніж 9 тисяч нових інфікованих, найбільше - в Києві, Запорізькій та Донецькій областях.

За минулу добу 16 грудня в Україні зафіксовано 8899 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, зокрема, захворіли 779 дитини та 98 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано 2028 осіб, зафіксовано 328 летальних випадків.

Читайте такожЛяшко розповів, чи щеплюватимуть українців від COVID бустерною дозоюКількість тих, хто одужав за добу, майже місяць значно перевищує число нових випадків зараження.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 385), Донецькій (564) та Запорізькій (559) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 3 млн 597 тис. 046 осіб, одужали – 3 млн 306 тис. 465, померли – 92 тис. 313641.

Зазначимо, як повідомляв УНІАН, у МОЗ очікують зростання захворюваності на коронавірус в країні в лютому 2022 року.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 77 707 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 33 652, методом ІФА — 7 824. Також зробили 36 231 експрес-тест на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели 16,4 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

"Ковід"-вакцинація в Україні

Вже 41,3% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби.

Зокрема, за минулу добу 132 991 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 43 939 людей, повністю імунізовані – 89 038 людей, додаткову дозу отримали 14 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 млн 312 тис. 996 людей, з них отримали першу дозу – 14 млн 312 тис. 996, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 млн 824 тис. 666.

Загалом проведено 27 млн 137 тис. 674 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автори: Вікторія Гордієнко, Лідія Селезньова