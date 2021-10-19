В МЗС наголошують, що не слід очікувати тотального закриття кордонів, як торік, якщо Євросоюз ухвалить таке рішення.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Європейський Союз ще не ухвалив рішення про виключення України із "зеленого" списку країн, громадянам яких дозволено здійснювати подорожі у період пандемії.

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook.

"Європейський Союз поки не ухвалював формального рішення. Водночас, МЗС України раніше вже повідомляло, що у разі зростання показників захворюваності на COVID-19 в Україні, ЄС може ухвалити рекомендацію про виключення нашої держави зі списку країн, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві поїздки до Євросоюзу", - наголосив речник.

За його словами, епідемічна ситуація погіршується не лише в Україні, а за останні тижні Євросоюз вже суттєво скоротив перелік країн із "зеленої зони". Деякі країни ЄС почали посилювати карантинні заходи для своїх громадян.

Ніколенко зазначив, що у разі ухвалення рішення ЄС про виключення України із "зеленої зони", це не скасує безвізовий режим. Зокрема, таке рішення лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби. Рішення так само може бути пізніше переглянуте під час наступного оновлення списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться.

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"У разі ухвалення, рішення ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу. Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні. Досвід деяких наших сусідів, які у попередні тижні вже були виключені із "зеленого списку" ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів, як торік", - наголосив дипломат.

Він нагадав, що актуальна інформація про умови в'їзду громадян України до кожної окремої країни ЄС та інших країн світу доступна на інтерактивній карті МЗС України.

Окремо речник додав, що вакцинація і надалі залишатиметься однією із ключових умов для безперешкодних подорожей до більшості країн. "Тому закликаємо громадян активно вакцинуватися, щоб безпечно подорожувати", - сказав Ніколенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними журналіста Радіо Свобода Рікарда Йозвяка, цього тижня Євросоюз виключить Україну зі списку країн, з яких дозволено в'їзд в умовах пандемії.

15 липня у Європейському Союзі дозволили туристам з України подорожувати до країн-членів Євросоюзу.

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Автор: Віталій Саєнко