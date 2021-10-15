Такі зарплати отримуватимуть всі медики, які працюють із програмою медичних гарантій, запевнив Ляшко.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує, що з 1 січня 2022 року зарплати українських медиків зростуть до обіцяних раніше 13 500 гривень для середнього медичного персоналу і 20 тисяч гривень – для лікарів.

Про це Ляшко повідомив в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Вдалося збільшити програму медичних гарантій, як мінімум, на 33,8 мільярди гривень. Це додасть заплату медпрацівникам. 13 500 – для медичної сестри, 20 тисяч гривень – для лікаря. Це базовий рівень, від якого будуть нараховуватися всі інші надбавки, які повинні бути в медичних працівників. Ми робимо все, щоб це сталося з 1 січня 2022 року", – сказав міністр.

За його словами, такі зарплати отримуватимуть всі медики, які працюють із програмою медичних гарантій.

Як повідомляв УНІАН, у проекті держбюджету-2022 на медичну галузь пропонується виділити 197,2 млрд грн, що на 35,8 млрд більше, ніж цього року. Це дозволить підвищити мінімальну зарплату для лікарів до рівня 20 тисяч гривень, а середня зарплата лікарів перевищить 22 тисячі.

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Автор: Леся Лещенко