Очільник МОЗ вкотре закликав усіх вакцинуватися й запевнив, що вакцини вистачить усім.

Карантин в Україні можуть повністю скасувати, коли громадяни масово вакцинуватимуться від коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН, коментуючи інформацію про те, що у трьох мільйонів доз вакцин нібито добігає кінця термін використання. Очільник МОЗ закликав українців вакцинуватися - тоді, за його словами, проблем з терміном придатності не буде.

"МОЗ робить все необхідне, щоб Україна повернулася до нормального доковідного життя - так, як це робить, скажімо, Данія, де вакциновано понад 70% дорослого населення. Вони відміняють всі карантинні обмеження. У нас також є шанс відмінити всі карантинні обмеження. Для цього потрібно небагато - прийти до пунктів щеплення і вакцинуватися", - сказав він.

За даними міністра, сьогодні в Україні в наявності 11 мільйонів доз вакцини.

Посилення карантину в Україні

13 вересня Кабмін ухвалив зміни до постанови №1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.

Ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування або одужання від COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

У МОЗ переконані, що нові карантинні норми забезпечать повернення до "доковідного життя".

Автор: Юрій Годован