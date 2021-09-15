Карантин в Україні можуть повністю скасувати, коли громадяни масово вакцинуватимуться від коронавірусу.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю ТСН, коментуючи інформацію про те, що у трьох мільйонів доз вакцин нібито добігає кінця термін використання. Очільник МОЗ закликав українців вакцинуватися - тоді, за його словами, проблем з терміном придатності не буде.
"МОЗ робить все необхідне, щоб Україна повернулася до нормального доковідного життя - так, як це робить, скажімо, Данія, де вакциновано понад 70% дорослого населення. Вони відміняють всі карантинні обмеження. У нас також є шанс відмінити всі карантинні обмеження. Для цього потрібно небагато - прийти до пунктів щеплення і вакцинуватися", - сказав він.
За даними міністра, сьогодні в Україні в наявності 11 мільйонів доз вакцини.
Посилення карантину в Україні
13 вересня Кабмін ухвалив зміни до постанови №1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.
Ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування або одужання від COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.
У МОЗ переконані, що нові карантинні норми забезпечать повернення до "доковідного життя".