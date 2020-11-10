На проспекті Правди, 58 в Києві з'явилася мобільна лабораторія ПЛР-тестування. Її обладнали у металевому контейнері, що схожий на будівельний вагончик. Така «лабораторія» занепокоїла місцевих мешканців.
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Як повідомляє ТСН, люди викликали поліцію. Їх непокоїть, чи можна проводити тестування в таких умовах, і чи не несе це загрози.
В поліції Подільського району журналістам розповіли, що нині проводится перевірка усіх наявних документів і визначається законність діяльності лабораторії.
"Коли ми прийшла перевірити діяльність мобільної лабораторії ПЛР-тестування на проспекті Правди, вони нам надали цілий пакет документів – і на оренду, і медичні якісь документи. Але, чи мають вони право робити забор матеріалу для тестування на коронавірус саме в таких умовах, слід з'ясувати. Для цього нині створена комісія, куди зокрема увійшли представник Подільської райдержадміністрації, представник МОЗу. Зараз комісія розбирається", - повідомила прес-офіцер Подільського управління поліції Києва Анна Страшок.
Зазначається, що згаданий вагончик - лише забірний пункт, в якому відбирають зразки. Потім їх везуть у ліцензовану лабораторію "Нова діагностика" у Вишгороді, яка працює там вже 16 років.
У вагончику розповіли, що кур'єр двічі на день – зранку і ввечері – забирає зразки біоматеріалу і везе їх у Вишгород, де й проводиться діагностика.
ПЛР-тест на коронавірус, який роблять за добу, коштує там 950 гривень. Терміновий тест (за кілька годин) – 1200 гривень.
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