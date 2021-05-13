Пілотний проєкт із вакцинації розпочався в Моршині 16 квітня.

В курортному місті Моршин Львівської області щеплення від коронавірусу отримали 61% населення. Це було досягнуто в рамках пілотного проекту з формування колективного імунітету.

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Про це повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на міського голову Руслана Ільницького.

«Станом на сьогодні ми маємо 61% провакцинованих першою дозою. Із завтрашнього дня починається вже вакцинація другою дозою. Якщо врахувати, що за останні кілька місяців, за даними наших лікарів, перехворіло коронавірусом десь до 15%, то можна говорити, що вже є достатня кількість вакцинованих, аби через кілька тижнів спостерігати формування колективного імунітету. Це моя думка, офіційної позиції МОЗу я поки не знаю», – сказав він.

Мер зазначив, що вакцинувати 61% жителів міста було непросто. Коли проєкт лише розпочинався, до пунктів щеплення оперативно прийшли ті, хто чекав на таку можливість. А далі потрібно було вести діалог із людьми, розгортати масштабну інформаційну кампанію.

«Ми запроваджували «обдзвони»: сімейні лікарі мають телефони людей, які уклали декларації. Декому дзвонили по три-чотири рази, бо вони думали, відкладали, мали питання щодо вакцини. У рамках цього пілотного проєкту ми використовували лише одну вакцину – CoronaVac, китайську. Частина людей мали сумніви саме щодо вакцини, частина досі чекають іншої вакцини. Але, відверто кажучи, велика частина людей просто не хочуть вакцинуватись ніякою вакциною. Вони вважають, їх обійде ця біда», – розповів мер Моршина.

В місті навіть розмістили три білборди, на магазинах розклеїли плакати. Матеріали щодо вакцини роздавали в наметах, інформацію поширювали в мережі та на місцевому ТБ.

До завтра МОЗ має вирішити: чи продовжувати вакцинувати в Моршині всіх охочих, не поділяючи їх на пріоритетні групи, чи обмежитись наданням другої дози тим, хто вже зголосився отримати першу. Надалі відомство буде аналізувати розвиток епідемічної ситуації в місті.

Вакцинація від COVID-19 в Моршині

Пілотний проєкт із вакцинації розпочався в Моршині 16 квітня. В його рамках місто вакцинувалось за окремою схемою.

Мета проекту – досягти в населення колективного імунітету. Моршин обрали, аби врятувати його туристичну галузь.

Раніше місто жило коштом свого бальнеологічного курорту. До пандемії Моршин приймав до 30 тисяч туристів на рік, а зараз їх одиниці.

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Автор: Дмитро Захаров