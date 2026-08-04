Турист осквернив будівлю XVI століття рожевим графіті: як його покарали

За даними поліції, порушника притягнуто до відповідальності за злочин проти культурної спадщини.

Туриста звинуватили у злочині проти "культурної спадщини" після того, як він, імовірно, розмалював графіті історичну будівлю в Гранаді. Про це пише The Independent.

Його звинувачують у нанесенні графіті зі словом "Паула" рожевою та синьою фарбами на будівлю в Альбайсіні. Місцева поліція Гранади підтвердила, що в п’ятницю турист розмалював графіті цистерну Альхібе-дель-Зенете.

Альхібе-дель-Зенете - це водосховище в стилі мудехар XVI століття в історичному районі Альбайсін у Гранаді, об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 1994 року.

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За даними поліції, порушника притягнуто до відповідальності за злочин проти культурної спадщини.

"Наш слідчий підрозділ (SETI) встановив особу порушника у співпраці з місцевою поліцією Віторія-Гастейс", - йдеться в заяві місцевої поліції.

Як повідомляє The Olive Press, заарештованому туристу загрожує штраф від 3000 до 30 050 євро.

Зазначається, що у 2024 році 37-річний британський турист був оштрафований італійською владою за те, що вирізав ініціали своєї родини на стіні в Помпеях.

Неназваного чоловіка затримали співробітники, коли він залишав свій слід на Будинку весталок - об’єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - і повідомили про це до прокуратури в Торре-Аннунціаті.

На фотографіях були видні ініціали JW, LMW і MW, які, ймовірно, відповідають іменам дочок чоловіка, вишкрябані поруч із датою (7 серпня 2024 р.) та словом "Mylaw".

У січні 2024 року міністерство культури Італії затвердило суворіші штрафи для порушників, викритих у пошкодженні об’єктів історичного та культурного значення.

Наразі штрафи за очищення та відновлення пошкоджених пам’яток коливаються від 15 000 до 60 000 євро.

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Японська курортна компанія Hoshino Resorts перетворила культову колишню в'язницю на розкішний готель на 48 номерів. Колишня в'язниця Нара, побудована в 1908 році, була визнана культурною пам'яткою Японії в 2017 році. Вона відкрила свої двері в червні, але вже як розкішний готель Hoshinoya Nara Prison Hotel.

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