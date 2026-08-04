Європа повинна вибудувати власний план оборони проти Росії, без США, - Guardian

Європа усвідомлює, що може лишитися наодинці з РФ у разі прямої війни.

Імперські амбіції Росії починаються Україною, однак на цьому вони не закінчуються. Про це пише оглядачка Наталі Точчі в матеріалі для Guardian, наголошуючи на важливості Європи брати на себе відповідальність за власну безпеку.

Вона відзначає, що провокації, а також гібридна участь РФ у європейській політиці вказує на те, що Москва може почати кінетичну війну проти Європи вже в найближчі роки чи навіть місяці. На тлі цього європейські країни, особливо ті, що наближені до РФ, нарощують оборонні бюджети.

Оглядачка відзначає, що зростання витрат на оборону відбулося після повернення Трампа до Білого дому. Однак це повʼязано не з погрозами президента США, а зі зростанням небезпеки зі сторони РФ. Оскільки європейці усвідомлюють, що в разі агресії, вони можуть лишитися наодинці з Москвою.

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Це розуміння призводить до створення того, що неофіційно називають "НАТО 3.0". Однак, як відзначає Точчі, поширене нині гасло "Сильніша Європа в сильнішому НАТО" є оманливим. Адже хоч європейці й дійсно стають сильнішими, однак без США сам альянс слабшає.

Точчі розглядає кілька сценаріїв можливого майбутнього для НАТО. Найгіршим з них вона називає вторгнення РФ в найближчі місяці чи роки. За такого сценарію, на думку оглядачки, країни Європи прийдуть на допомогу. Особливо важливою вона тут називає реакцію Німеччини, за якою можуть піти й Франція та Велика Британія. За таких умов, більшість інших країн НАТО також доєдналися б до оборони країни-альянсу.

"Гарна новина полягає в тому, що європейці, ймовірно, залишилися б єдиними. Але погана новина полягає в тому, що США можуть не відповісти на заклик захищати Європу, а це, своєю чергою, миттєво розвалило б НАТО", – пише Точчі.

Другий сценарій – це відсутність нападу РФ, тоді як так зване "НАТО 3.0" продовжить активно розвиватися. Це призведе до того, що Європа разом з Туреччиною та Канадою стануть значно сильнішими. Однак це призведе до падіння рівня співпраці між цими країнами та США, оскільки європейці стануть більш самостійними. Однак, зазначає оглядачка, важко уявити, щоб Вашингтон спокійно спостерігав за таким розвитком подій.

"Жодна з альтернатив не є ідеальною. ЄС проводить важливу роботу щодо співпраці в оборонній промисловості і навіть має положення про взаємодопомогу, закріплене в його договорах, але через низку конституційних та політичних обмежень я не вважаю, що це є реальним шляхом просування оборони", – додає Точчі.

Це все відкриває шлях для так званих "коаліцій охочих". Сьогодні вони сформовані навколо критичних безпекових проблем – України, Гренландії та Ормузької протоки. Однак оглядачка називає такий формат "ситуативним та ефемерними", оскільки йому бракує системи прийняття стратегічних рішень.

Втім, зробити такий формат діючим можливо, якщо відбудеться інституціоналізація таких коаліцій на політичному рівні. Як варіант його реалізації – створення Європейської ради безпеки. Ця ідея народилася після Brexit і мала на меті залишити Британію, як активного учасника європейської безпеки.

"Ніщо з цього не повинно знижувати пріоритет європеїзації НАТО, але коаліції охочих можуть стати критично важливою страховкою, якщо "НАТО 3.0" зазнає невдачі", – підсумовує Точчі.

Можлива війна між РФ та НАТО

Раніше журналісти Independent назвали 3 ознаки того, що Путін готується напасти на НАТО. Зокрема відзначається активна кампанія Москви з дезінформації та дестабілізації в Європі, а також впевненість Путіна у перемозі над Україною вже найближчим часом.

Про можливі серйозні провокації РФ в бік НАТО раніше повідомляла й розвідка Британії. Зазначалося, що це може статися вже в найближчі місяці. Цьому зокрема сприяє те, що США наразі завʼязли у війні на Близькому Сході, що підвищує впевненість Путіна.

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