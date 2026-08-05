У Чехії підготували неприємний 'сюрприз' для частини чоловіків з України

Щоб отримати тимчасовий захист, заявники повинні будуть довести, що вони виконали свої призовні зобов’язання, подавши заявку через систему "Резерв+".

Вже з 5 серпня в Чехії не надаватимуть статус тимчасового захисту чоловікам призовного віку з України. Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар.

Зазначається, що обмеження були узгоджені країнами-членами Європейського Союзу. Чоловікам віком від 23 до 25 років, які перебувають у резерві, та особам віком від 25 до 60 років, які досягли призовного віку, заборонено залишати Україну.

"Для отримання тимчасового захисту заявники повинні будуть довести, що вони виконали свої призовні зобов’язання, подавши заявку через систему "Резерв+", - заявила представниця Міністерства внутрішніх справ Чехії Адела Діттманнова. Її слова наводить чеське видання Novinky.

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Важливо, що цей захід не поширюватиметься на чоловіків призовного віку, які отримали захист до набрання чинності новими змінами, тобто до середи, 5 серпня. Чоловіки призовного віку, які отримали статус тимчасового захисту в Чехії, мають право на нього до березня 2027 року, після чого у них буде можливість продовжити його ще на один рік.

У Чехії перебуває понад 393 000 біженців з України. Довгий час більшість із них становили жінки, але минулого року вперше до Чехії приїхало більше чоловіків з України, ніж жінок: зараз їх 132 тисячі осіб.

Українські біженці в Європі

Раніше міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт закликав позбавити українських чоловіків призовного віку автоматичного захисту в Європейському Союзі.

Він заявив, що ухилення від військової служби не може бути підставою для отримання захисту. Він підкреслив, що існує принципова відмінність від механізму надання захисту сирійським мігрантам.

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