У Києві формуються 'острови' з недорогими квартирами, які нікому не потрібні, – рієлтор

За словами Юрія Піти, абсолютно безпечних районів у Києві сьогодні немає.

У столиці формуються райони, попит на житло в яких знижується через безпекову ситуацію. Про це УНІАН повідомив експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.

"Такі "анклави" вже з'являються і це відчувається на ринку", – каже спеціаліст.

Серед подібних районів фахівець називає Лук'янівку та Дарницю поблизу промислової зони, які часто зазнають ракетно-дронових ударів.

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"В районі Лук’янівки здати навіть недорого в оренду дуже проблематично. Люди не цікавляться, тому що безпека на першому місці. Не ціна, не якісь інші вимоги, а саме безпека", – зазначає експерт ринку.

За словами Піти, абсолютно безпечних районів у Києві сьогодні немає. Додатковим фактором ризику є розташування житла поблизу об'єктів енергетичної інфраструктури.

Загалом, якщо казати про столицю, то ключовими критеріями при виборі орендованого житла дедалі більше стають розташування, а також рівень комфорту й безпеки.

"На перше місце зараз буде виходити питання наявності і забезпечення побутовими послугами: світло, тепло, вода, ліфти, щоб працювали, ну і наявність укриттів. За умови, якщо будинок знаходиться у відносно безпечному місці і має всі умови для зими, такі об'єкти користуються попитом. Ціни на них навіть дещо зросли. Зростання невелике – в районі 10%", – зазначає спеціаліст.

Житло в Україні – останні новини

За перші шість місяців 2026 року оренда квартир в Україні подорожчала на 15%, а приватних будинків – на 29%. Найвідчутніше ціни зросли у Харкові, де оренда подорожчала на 40%, та Запоріжжі – на 33%.

Повідомлялося також, що у першому півріччі ринок купівлі квартир в Україні продовжив демонструвати помірне зростання. Кількість оголошень про продаж житла збільшилася на 4%, а середня кількість відгуків на одне оголошення – на 3%. Медіанна вартість квартир в Україні в доларовому еквіваленті зросла на 3% і станом на червень досягла 61 090 доларів. Найдорожчим містом для купівлі квартири в Україні залишається Київ.

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