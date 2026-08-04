Пісторіус підтвердив, що ЗСУ вже використовують САУ RCH-155, - Bild

Досі офіційно ніколи не підтверджувалося, що ця надсучасна система озброєння дійсно була поставлена в Україну.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив інформацію, що на озброєнні української армії стоять САУ RCH-155, повідомляє Bild.

Видання розповіло, що під час візиту на завод KNDS у Касселі міністр оборони говорив про німецьку колісну гаубицю RCH-155 і зазначив:

"Ця колісна гаубиця користується великою популярністю в Україні".

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Примітно, що досі офіційно ніколи не підтверджувалося, що ця надсучасна система озброєння дійсно була поставлена в Україну. Було лише відомо, що українські військові проходили навчання з першими гаубицями в Німеччині.

Однак, як повідомляє журнал hartpunkt, Пісторіус додав:

"Там, де ви зараз стоїте, пані та панове, два роки тому, як мені здається, стояла перша самохідна гаубиця, яка була відправлена в Україну".

Видання з цієї заяви зробило висновок, що RCH-155, судячи з усього, вже давно прибула в зону бойових дій. Додається, що інформація про те, чи застосовувалася ця гаубиця в бою, офіційно не підтверджена.

В статті наголошується, що RCH-155 вважається однією з найсучасніших артилерійських систем у світі.

"Її особливість полягає в тому, що це перша гаубиця, здатна вести вогонь під час руху. У той час як інші гаубиці змушені зупинятися, RCH-155 продовжує стріляти навіть у русі. Це значно ускладнює її ураження ворожими дронами та у відповідь вогнем", - пояснює видання.

На додаток, до дев’яти пострілів на хвилину, дальність стрільби понад 50 кілометрів та повністю автоматизована башта роблять цю систему грізною зброєю на полі бою.

Видання додало, що на обслуговування гаубиці достатньо екіпажу, що складається лише з двох солдатів.

Зазначається, що на дорозі машина розвиває швидкість понад 100 км/год. Для порівняння: самохідна гаубиця 2000 Бундесверу розвиває максимальну швидкість 60 км/год, зазвичай потребує екіпажу з п’яти осіб і є значно важчою.

За даними видання, загалом Україна має отримати 54 гаубиці RCH-155 з Німеччини. Підкреслюється, що цього вистачить для оснащення одразу трьох артилерійських батальйонів.

"Бундесвер замовив загалом 84 гаубиці, і їхня кількість може збільшитися. Також надійшли замовлення з Великої Британії та Швейцарії", - йдеться в статті.

Допомога від Німеччини ЗСУ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Берлін погодився профінансувати виробництво 200 самохідних гаубиць для української армії. Загальна вартість проєкту оцінюється приблизно у 750 млн євро. 2С22 "Богдана" є першою українською колісною самохідною артилерійською установкою калібру 155 мм, сумісною зі стандартами НАТО. До цього система вже використовувалася на різних платформах, зокрема на шасі КрАЗ, МАЗ і Татра. Тепер до цього переліку додасться і німецький Mercedes-Benz Zetros.

Також ми писали, що Німеччина профінансує постачання 50 тисяч ударних безпілотників для України. За даними Reuters, це замовлення стане однією з найбільших відомих закупівель безпілотників для країни її західним союзником. Замовлення включає закупівлю FPV-дронів Shrike українського виробника. Вказується, що ці безпілотники оснащені програмним забезпеченням американської оборонної компанії Auterion і розроблені для автономного відстеження та ураження рухомих цілей на заключному етапі польоту.

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