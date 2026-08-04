Які країни поставили Україні найбільше танків, артилерії та систем ППО, - аналіз

У постачанні танків лідирує Польща, яка передала 254 машини

Починаючи від танків Abrams і систем ППО Patriot до пускових установок HIMARS і гаубиць M777, західні союзники поставили Україні широкий арсенал сучасної військової техніки з початку повномасштабного російського вторгнення, при цьому різні країни стали провідними донорами за ключовими категоріями озброєння.

Як пише United24 Media, цифри взяті з даних про експорт на рівні моделей, отриманих за допомогою системи відстеження підтримки України, створеної 4 серпня. Донорів було ранжировано за документально підтвердженими обсягами поставок, при цьому повторювані та непослідовно марковані записи об’єднувалися перед порівнянням.

У сумі враховуються різні типи техніки, тому одна стрілецька, ракетна, автомобільна або зенітна батарея враховується як одна поставлена одиниця. У кожній цифрі використовується консервативна кількість поставок за даними трекера - найвищий оприлюднений показник доставки для одного запису про донора та систему.

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Зазначається, що ці суми включають озброєння та системи, поставлені західними країнами-донорами, а не лише обладнання західної розробки. Деякі з найбільших записів стосуються зброї радянської розробки, переданої з існуючих національних запасів.

Основні бойові танки

Польща лідирує за документально підтвердженою категорією танків із 254 поставленими машинами, переважно модифікованими Т-72, ПТ-91 Twardy та Leopard 2A4.

Далі йдуть Нідерланди з 86 танками, Німеччина з 78 та Данія з 57, переважно завдяки поставкам або фінансуванню варіантів Leopard 1 та Leopard 2.

49 австралійських M1A1 Abrams становлять найбільшу оприлюднену поставку танків Abrams у наборі даних. Відповідна кількість поставок у США не розкривається і тому виключена з порівняння.

Артилерійські знаряддя

Велика Британія лідирує за документально підтвердженими поставками гаубиць та самохідних артилерійських установок (94 системи), включаючи AS-90, 105-мм гармати L119 та 155-мм гаубиці M109.

За ними йдуть США з 90 артилерійськими знаряддями, включаючи 72 гаубиці M777. За даними трекера, Італія поставила 40, а Данія - 37.

Броньовані автомобілі

Важливо, що США лідирують за документально підтвердженими поставками бронетехніки - 290 машин, насамперед 200 бронетранспортерів М113 та 90 "Страйкерів".

Німеччина посідає друге місце зі 154, за нею йдуть Данія зі 130 та Велика Британія зі 118.

Системи ППО

Німеччина поставила найширший задокументований набір спеціального обладнання ППО, включаючи 30 зенітних самохідних установок "Гепард", дві батареї Patriot і дві системи IRIS-T.

Вона також поставила 500 ракет або пускових установок "Стінгер" - це найбільша документально підтверджена кількість серед донорів, що порівнюються.

Сполучені Штати поставили шість систем NASAMS, вісім одиниць Avenger, одну батарею Patriot та 423 ракети або пускові установки Stinger.

Загалом трекер фіксує п’ять доставлених батарей Patriot: дві з Німеччини та по одній з Нідерландів, Румунії та США.

Зброя для України

Раніше Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, заявив, що Україна не повинна надавати Польщі технології виробництва БПЛА, оскільки Варшава має надати Києву винищувачі МіГ-29 безкоштовно.

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