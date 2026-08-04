Україна намагалася отримати ліцензію на ракети Patriot ще за часів Байдена, - ЗМІ

За словами посадовців з України, в адміністрації Байдена їм сказали "ні" без жодних пояснень.

За адміністрації Джо Байдена Україна намагалася отримати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot, повідомляє Kyiv Independent, посилаючись на українських високопосадовців.

За словами посадовців з України, відповідну пропозицію було донесено до тодішнього міністра оборони США Ллойда Остіна та радника президента з питань національної безпеки Джейка Саллівана.

Чиновники розповіли виданню, що якби попередня адміністрація США схвалила цю пропозицію, Україна вже могла б виробляти перехоплювачі, необхідні для захисту своїх міст від ракетних атак з боку Росії.

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"Ми намагалися це зробити і запропонували різні варіанти, але нам просто сказали "ні" без жодних пояснень", - розповів один український чиновник, знайомий із обговореннями.

Водночас батареї ЗРК Patriot, що перебувають в Україні, відчувають нестачу ракет саме тоді, коли Росія посилює удари балістикою по Києву та інших містах.

В статті зазначається, що задовго до того, як закінчилися ракети Patriot, Київ уже шукав спосіб зменшити свою залежність від поставок із США.

Видання розповіло, що коли адміністрація колишнього президента США Джо Байдена вступила в останні місяці свого терміну, українські переговірники побоювалися, що повернення Дональда Трампа до Білого дому може змінити характер підтримки Києва з боку Вашингтона.

Замість того, щоб чекати, що ж станеться, вони спробували створити довгострокову систему безпеки.

Однією з пропозицій було дозволити Україні виробляти ракети-перехоплювачі Patriot за ліцензією – як самостійно, так і спільно з європейськими партнерами. Пояснюється, що це єдина зброя, здатна надійно знищувати російські балістичні ракети.

Видання зауважило, що майже через два роки Україна знову звернулася з тим самим проханням – тільки тепер у набагато складніших обставинах.

В статті пояснюється, що Росія різко посилила ракетні удари по Києву та інших містах, тоді як Україна стикається з гострою нестачею перехоплювачів.

Як зазначає видання, нагальність ситуації особливо гостро проявилася під час російського нападу 1 серпня. За даними ВПС України, Москва запустила 35 ракет, у тому числі 27 балістичних. Примітно, що більшість ракет були націлені на Київ. Україна перехопила лише дві з них.

Ракети Patriot для України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними військового експерта та полковника Генерального штабу Збройних сил Австрії Маркуса Райснера, президент України Володимир Зеленський просив у очільника Білого дому Дональда Трампа 300 ракет до Patriot. Пояснюється, що цього б вистачило, щоб країна протрималася найближчі місяці та зиму, тобто, до того часу, поки не почне виробляти власні ракети для цих систем. Райснер констатує, що Трамп зволікає, причина цього криється не лише в дефіциті ракет. Експерт припускає, що значну частину американського арсеналу Вашингтон тримає у так званому "резерві блокування". Тобто, їх свідомо не передають союзникам, щоб мати змогу відбити кілька ударів у разі нападу на саму країну чи її партнерів.

Також ми писали, що постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер припустив, що угоду між США та Україною щодо виробництва ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot не встигнуть укласти до цієї зими. Вітакер вважає малоймовірним, що США дозволять Україні виробляти ракети серії PAC-3, експорт яких суворо контролюється. При цьому, він зазначив, що існують можливості спільного виробництва, які США можуть реалізувати разом з Україною. За його словами, над деякими з цих угод триває робота.

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