Ракета Falcon 9 скоро зіткнеться з Місяцем: вона залишить величезний кратер

У NASA запевнили, що для Землі ніякої небезпеки немає.

Вчені очікують, що Місяць незабаром зіткнеться з уламком ракети SpaceX, який дрейфує зі швидкістю близько 2,43 кілометра на секунду. За їхніми словами, це станеться вже 5 серпня, пише BBC.

За даними Центру вивчення навколоземних об’єктів NASA (CNEOS), верхній ступінь однієї з ракет Falcon 9 зіткнеться з Місяцем 5 серпня. NASA дійшла цього висновку після того, як незалежні астрономи помітили, що частина ракети, запущеної в січні 2025 року, випадково опинилася на траєкторії зіткнення з Місяцем.

"Для Землі ніякої небезпеки немає. NASA продовжить відстежувати ракету-носій у навчальних цілях, а також пізніше спостерігатиме за місцем удару в наукових цілях", – заявив представник NASA Джиммі Рассел.

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Журналісти зазначили, що SpaceX запустила ракету Falcon 9 у рамках спільної місії США та Японії, метою якої минулого року була доставка на Місяць двох посадкових модулів та наукового обладнання.

Частина ракети Falcon 9 є багаторазовою і призначена для повернення на Землю з метою виконання наступної місії. Однак окремі частини ракети відриваються в космосі й залишаються там, застрягши на орбіті, доки в кінцевому підсумку не зіткнуться з іншим небесним тілом. Йдеться про верхній ступінь ракети, розмір якої приблизно відповідає п’ятиповерховій будівлі, а вага на Землі становить не менше 4 000 кг, підкреслили журналісти.

За словами астронома Білла Грея, який першим виявив траєкторію руху верхнього ступеня ракети, об’єкт впаде поблизу кратера Ейнштейна, розташованого на освітленій стороні Місяця. Він прогнозує, що під час падіння утвориться кратер діаметром понад 17 метрів.

Журналісти додали, що зіткнення, найімовірніше, відбудеться о 06:35 за Гринвічем (09:35 за київським часом).

"Це справді величезний об’єкт, що врізається в Місяць. Він жодним чином не становить небезпеки, ми можемо просто спостерігати за цим видовищем. Об’єкт вріжеться в поверхню й підніме величезний стовп пилу, можливо, на висоту 50 км або більше, який з часом розповсюджуватиметься в сторони", – розповів доктор Метт Ботуелл, астроном-популяризатор із Кембриджського університету.

Ботуелл зазначив, що через відсутність атмосфери на Місяці зіткнення буде більш вражаючим, ніж якби це сталося на Землі. Він додав, що удар не буде видно з Землі неозброєним оком, але люди, які мають доступ до сучасного телескопа, зможуть побачити спалах, що виходить від поверхні Місяця.

Ботуелл підкреслив, що ще більш значущим буде освітній потенціал цього зіткнення. Він сказав, що цей момент надасть унікальну можливість дослідити, що відбувається, коли об’єкт зіштовхується з Місяцем.

Вчені хочуть перетворити цю подію на унікальний науковий експеримент

Раніше 23 астрономи виступили зі зверненням, закликаючи колег і астроаматорів об’єднати зусилля для спостереження за тим, як фрагмент ракети SpaceX Falcon 9 вріжеться в поверхню Місяця. Поки що жодне штучне чи природне зіткнення не було безпосередньо зафіксовано на освітленій Сонцем стороні Місяця.

До спостереження за подією будуть залучені найпотужніші космічні обсерваторії. Місячний розвідувальний орбітальний апарат NASA (Lunar Reconnaissance Orbiter) сфотографує область до і після вибуху, а південнокорейський супутник Pathfinder спробує зафіксувати сам момент удару.

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