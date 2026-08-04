Названо найулюбленіші Android-смартфони користувачів у 2026 році

Бенчмарк AnTuTu опублікував рейтинг смартфонів під управлінням Android з найвищими оцінками користувачів за підсумками липня 2026 року. На відміну від звичних рейтингів продуктивності, цей список складено на основі відгуків власників і не пов'язаний з результатами бенчмарків.
Рейтинг очолив Redmi K90 Ultra, який отримав 97,54% позитивних оцінок. Телефон дебютував лише наприкінці червня, проте вже в перший місяць продажів зумів очолити рейтинг. Його успіх експерти пов’язують із чудовим співвідношенням ціни та можливостей.
Пристрій оснащений процесором Snapdragon 8 Elite, додатковим ігровим чіпом D2 та вбудованим вентилятором, що забезпечує високу продуктивність в іграх. Також телефон отримав потужний акумулятор на 8550 мА·год із підтримкою 100-ватної зарядки, 6,83-дюймовий дисплей із частотою оновлення 165 Гц та захист від води за стандартами IP68/IP69.
При цьому власники відзначають і недоліки Redmi K90 Ultra: шум під час роботи вентилятора на високій швидкості, великий корпус і відносно скромні камери для своєї цінової категорії. Однак як для ігрового флагмана, ці компроміси виявилися некритичними.
Друге місце посів Xiaomi 17 Max з рейтингом 97,50%, поступившись лідеру всього 0,04%. Смартфон позиціонується як великий флагман для повсякденного використання й оснащений 6,9-дюймовим екраном, акумулятором на 8000 мА·год та просунутою системою камер. Завершив трійку лідерів став Huawei Mate 70 Pro, який набрав 97,07% позитивних відгуків. Незважаючи на те, що модель вийшла ще у 2024 році, вона продовжує користуватися популярністю.
Також до топ-листа найкращих увійшли Nubia Z80 Ultra, OPPO K15 Pro+, OPPO Find N5, OPPO K13 Turbo 5G, OPPO Find X8 Ultra, OPPO Find X9 Ultra та Nubia Z70S Ultra Photographer Edition. Усі вони отримали рейтинг задоволеності не нижче 94%.
Раніше AnTuTu оновив рейтинг Android-смартфонів із найкращим співвідношенням ціни та продуктивності. Для зручності всі пристрої розділили на п’ять цінових категорій: від ультрабюджетних до флагманських.
Експерти назвали смартфон за 200 доларів, якого більшості користувачів вистачить "з головою". Пристрій забезпечує тривалу автономну роботу, підтримку бездротової зарядки та рідкісні для бюджетного класу функції.