РФ досягла важливих успіхів у битві за Донбас, але навряд чи досягне мети вчасно, - Welt

Тактика інфільтрації у росіян залишається дієвою, визнали українські військові.

Вже кілька місяців одне з ключових міст Донецької області, Костянтинівка, лишається ареною особливо запеклих боїв. Про це пише військовий оглядач Альфред Хаккенсбергер на сторінках WELT.

Він зазначив, російська тактика проникнення перетворила майже все місто на сіру зону, де боєзіткнення можуть статися в будь-який момент. Водночас Дружківка, розташована за 10 км, зазнає постійних російських обстрілів.

"Краматорськ та сусідній Слов'янськ утворюють центр контрольованої Києвом частини Донецької області. До російського наступу там проживало близько 250 тис. людей. Сьогодні це менше половини. Москва має намір захопити регіон будь-якими способами", – зазначив Хаккенсбергер.

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Оглядач відзначив, що російський диктатор Володимир Путін поставив мету захопити всю територію Донецької області до кінця цього року. Журналіст вважає, що цей дедлайн нереалістичний, оскільки російська армія просувається повільно та втрачає величезну кількість солдатів та техніки.

Водночас оглядач звернув увагу на важливу деталь – якщо ще рік тому росіяни були за 30 км до Краматорська, то зараз ця відстань скоротилася вдвічі. Причиною такого успіху загарбників він назвав тактику інфільтрації. Хоч це й призводить до великих втрат та вимагає багато часу, однак дозволяє Москві захоплювати нові території України.

У зв'язку з цим він Хаккенсбергер припустив, що Краматорськ та інші міста Донецької області, які лишаються під контролем України, вже незабаром може спіткати доля нині окупованих міст області.

"Інфільтрації – це проблема, але їх можна контролювати. Потрібно лише направити спецпідрозділи та провести операції з очищення", – прокоментував Антон Самарін, заступник командира 93-ї бригади.

Оглядач припустив, що завдання зупинити Росію на Донбасі стане ключовим для новопризначеного головкома ЗСУ Михайла Драпатого. Оскільки битва за Донбас стане вирішальною. Адже якими б не були ефективними далекобійні удари Сил оборони – втрата Донбасу стане однією з найважчих поразок Києва та одним з найбільших тріумфів для Путіна.

При цьому Хаккенсбергер підкреслив, що РФ навряд чи зможе захопити всю Донецьку область до кінця року, особливо враховуючи, наскільки провальним виявився літній наступ росіян. Зокрема, в червні Росії вдавалося захоплювати в середньому 1,03 кв км на добу. Й наразі ворогу лишилося близько 5305 кв км, щоб захопити увесь Донбас.

Ситуація на фронті: важливі новини

Нагадаємо, раніше в ДПСУ повідомили, що РФ може готувати відкриття нового фронту в Чернігівській області. Водночас зазначається, що може йтися як про повноцінне вторгнення, так і про спробу відволікти Сили оборони з інших напрямків.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни повідомили про контратаки Сил оборони у Харківській області. Зазначається, що йдеться про Купʼянський напрямок, де росіяни нещодавно намагалася атакувати, однак в них нічого не вийшло.

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