Прем'єр-міністр підкреслив, що Україна регулярно отримує нові партії безпечних вакцин.

В найближчі місяці Україна очікує щотижневих поставок по майже півмільйона доз вакцини Pfizer.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр‑міністр Денис Шмигаль заявив під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Для забезпечення безперервного процесу вакцинації Україна регулярно отримує нові партії безпечних вакцин. В найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже півмільйона доз вакцини Pfizer",- сказав очільник уряду.

Також Шмигаль додав, що в Україні добре налагоджена інфраструктура для розповсюдження цієї вакцини та забезпечення холодового ланцюга для її зберігання.

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Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Станом на сьогодні 153 тис. 628 людей вакциновано в Україні проти COVID-19 за минулу добу, 23 вересня. Одну дозу отримали 96 тис. 986 людей, повністю імунізовані – 56 тис. 642 людини.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Леся Лещенко