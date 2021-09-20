Остаточну причину смерті встановить експертиза, яка триватиме місяць.

Причиною смерті 19-річного хлопця, який незадовго до цього зробив щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer/BioNTech, стала серцево-легенева недостатність.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Студент Українського гуманітарного університету Володимир Сало помер ще тиждень тому, однак відомо про це стало лише днями. Його мати досі не вірить у смерть сина й каже, що син пішов проти її волі. Родина забороняла йому робити щеплення з релігійних мотивів. Мати про це дізналася за кілька годин після вакцинації від куратора сина - коли йому стало зле.

Хлопець навчався у приватному виші в містечку Буча під Києвом. Вакцинуватися пішов з двома іншими товаришами, одразу після щеплення йому стало зле, почалися судоми, зникли пульс і дихання. Першу допомогу йому надав інститутський фельдшер та ректорка. До приїзду "швидкої" він не дихав - реанімувати медики його не змогли.

Говорячи про остаточну причину смерті, в МОЗ радять дочекатися результатів судмедекспертизи.

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"Вакцинація проти ковіду не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин... Безпосередньо привела до його смерті серцево-легенева недостатність, набряк легень, гостра коронарна недостатність. Що саме викликало такий стан - поки невідомо", - сказав головний санлікар Ігор Кузін.

За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Результати експертизи будуть за місяць.

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Автор: Юрій Годован