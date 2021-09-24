Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській та Дніпропетровській областях.

В Україні за добу зафіксували 9058 нових випадків коронавірусу. Серед хворих - 849 дітей та 137 медпрацівників. Також 2415 пацієнтів одужали, а 140 — померли від ускладнень захворювання. Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим діагнозом 2060 людей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Востаннє понад 9 тисяч хворих за добу виявляли в кінці квітня 2021 року. Днем раніше виявили7866 інфікованих.

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Найбільше нових випадків виявили у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 2 379 483 випадки COVID-19. З них 55 424 людини померли від ускладнень захворювання, а 2 240 388 громадян одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 82 181 тест на коронавірус: методом ПЛР — 40 578, методом ІФА — 10 574. Також зробили 31 029 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели 12,6 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Україна вже розпочала п'ятий етап вакцинації. Всі охочі можуть безкоштовно зробити щеплення у найближчому пункті щеплень чи центрі масової вакцинації.

За даними МОЗ, станом на 24 вересня 153 628 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 23 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 96 986 людей, повністю імунізовані - 56 642 людини.

Протягом доби працювали 993 мобільні бригади, 3 057 пунктів щеплення та 349 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 624 028 людей, з них отримали одну дозу – 6 624 026 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 355 959 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 979 985 щеплень.

Раніше, як писав УНІАН, медичний адвокат пояснив, чому обов'язкова вакцинація українців від COVID-19 незаконна.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко