За добу коронавірус діагностували, зокрема, у сотень дітей.

Коронавірус в Україні в суботу, 25 грудня, діагностували у 2 810 осіб, серед них 240 дітей та 30 медиків.

За добу одужали 4 279 пацієнтів, а померли – 138 осіб, йдеться на Telegram-каналі МОЗ України.

У відомстві додали, що вчора з COVID-19 були госпіталізовані 1 832 особи.

Коронавірус в Україні – статистика станом на 26 грудня:

Всього захворіли 3 645 124 особи;

Загальна кількість жертв – 94 838 осіб;

Загальна кількість тих, хто одужав, – 3 428 212 осіб;

Всього зроблено 16 669 943 ПЛР-тести на COVID-19.

Нагадаємо, 24 грудня в Україні зафіксували 5 276 нових випадків захворювання на коронавірус. Від ускладнень померли 268 інфікованих, а 15 639 осіб – одужали.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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