Зокрема рекомендовано дозволити зберігати нерозведений препарат за температури від +2°C до +8°C протягом місяця, замість 5 днів.

Після серії нових досліджень виробник вакцини Comirnaty компанія Pfizer звернулася до національних та міжнародних регуляторних органів з охорони здоров’я з проханням послабити вимоги до холодового ланцюга своєї антиковідної вакцини.

Як інформує прес-служба Міністерства охорони здоров'я, зокрема, рекомендовано дозволити зберігати нерозведений препарат за температури від +2°C до +8°C протягом місяця, замість 5 днів.

Зазначається, що Європейське агентство з лікарських засобів, Управління з продовольства і медикаментів США, Агентство з регулювання лікарських засобів Великої Британії та відповідні органи інших країн розглянули це прохання та змінили вимоги до зберігання вакцини у своїх країнах.

"24 червня МОЗ також отримало офіційний лист від Pfizer Export B.V. з проханням переглянути вимоги до холодового ланцюга вакцини Comirnaty. МОЗ розглянуло прохання компанії та дозволило після розморожування зберігати нерозведену вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech за температури від +2°C до +8°C протягом 31 дня, замість 5 днів, як було раніше. Ця норма застосовується до партій вакцини, термін придатності яких спливає після 30 квітня 2021 року", йдеться у повідомленні.

Читайте такожЄвросоюз виділяє Україні майже 700 тисяч доз вакцин від COVID-19Відповідні зміни набрали чинності згідно з наказом МОЗ України від 09.06.2021 № 1163 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів".

Інструкція до нових партій вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech вже містить оновлені вимоги до температури зберігання.

Тож відповідно до рекомендацій виробника вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech можна безпечно зберігати в пунктах щеплень у звичайних холодильниках, при температурі від +2°C до + 8°C, протягом одного місяця.

Міністерство охорони здоров'я проведе власну комісійну перевірку дотримання умов "холодового ланцюга" при транспортуванні вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech до регіонів.

Раніше понад 9 тис. доз вакцини Pfizer керівництво Харківської області повернуло ДП "Укрмедпостач" через порушення "холодового ланцюга" при транспортуванні.

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Автор: Леся Лещенко