З 16 липня у Центрі вакцинації проти COVID-19 кияни старші 60 років можуть щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
"За бажанням мешканці столиці від 60 років та старші з 16 липня матимуть можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти COVID-19", - сказала директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.
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Вона зазначила, що на щеплення можна зареєструватися за посиланням в системі HELSI.ME.
Як повідомляв УНІАН, на сьогодні у Києві щепитися проти COVID-19 можна у Центрі вакцинації, що працює щоденно у Міжнародному виставковому центрі, у Центрах первинної медико-санітарної допомоги, а на вихідних у міні-вакцинальних центрах. В цих закладах щеплюють вакциною CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
Вакциною Сomirnaty виробництва Pfizer-BioNTech щеплюють цільові групи, визначені дорожньою картою Міністерства охорони здоров’я, а також працівників компаній, у штаті яких понад 50 осіб.
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