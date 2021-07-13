На щеплення потрібно зареєструватися в системі HELSI.ME.

З 16 липня у Центрі вакцинації проти COVID-19 кияни старші 60 років можуть щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"За бажанням мешканці столиці від 60 років та старші з 16 липня матимуть можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти COVID-19", - сказала директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

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Вона зазначила, що на щеплення можна зареєструватися за посиланням в системі HELSI.ME.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні у Києві щепитися проти COVID-19 можна у Центрі вакцинації, що працює щоденно у Міжнародному виставковому центрі, у Центрах первинної медико-санітарної допомоги, а на вихідних у міні-вакцинальних центрах. В цих закладах щеплюють вакциною CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Вакциною Сomirnaty виробництва Pfizer-BioNTech щеплюють цільові групи, визначені дорожньою картою Міністерства охорони здоров’я, а також працівників компаній, у штаті яких понад 50 осіб.

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Автор: Світлана Закелова