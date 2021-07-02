Наразі МОЗ України дозволив змішувати препарати компаній Pfizer, Moderna і AstraZeneca.

В Україні дозволили змішувати вакцини проти коронавірусу. Зокрема, МОЗ дозволив змішувати COVID-препарати компаній Pfizer і Moderna.

Як розповів член оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я з питань вакцинації Федір Лапій, сьогодні в штабі МОЗ затвердили рішення, що якщо людина була вакцинована першою дозою мРНК, а це вакцина Pfizer, то друге щеплення йому зроблять препаратом від Pfizer, пише РБК-Україна.

При цьому якщо невідомо, яким препаратом була вакцинована людина, або вона отримала щеплення мРНК вакциною від компанії Moderna, то друга доза вводиться препаратом від Pfizer.

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Якщо людину вакцинували першою дозою від AstraZeneca, то оптимально, щоб і друга доза була тією ж вакциною. Проте Лапій підкреслив, що якщо після першої дози AstraZeneca були зафіксовані тромбози або інші захворювання, або ж в країні буде дефіцит вакцини, від тоді людина отримає другу дозу препарату на платформі мРНК, тобто Pfizer.

А от вакцину CoronaVac не змішуватимуть, оскільки поки немає даних про дослідження для комбінації китайського препарату та інших вакцин.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що змішувати вакцини в Україні не заборонено, при цьому він розповів в яких випадках будуть вирішувати комбінування препаратів від коронавірусу.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня в Україні запрацювали перші центри масової вакцинації населення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 млн 001 тис. 132 людини, з них отримали 2 дози – 766 тис. 483.

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Автор: Вікторія Гордієнко