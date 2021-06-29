За словами головного санлікаря України, наукові дослідження показують, що деякі види комбінації вакцин дають більшу імуногенність.

У МОЗ розповіли про ефективність комбінування вакцин від COVID-19, яке згодом можуть дозволити. Так, Національна технічна група експертів з питань імунізації (НТГЕІ) розгляне це питання вже 30 червня.

Про це в інтерв'ю виданню "Ліга" повідомив головний державний санітарний лікар України та заступник Міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

За словами головного санлікаря, питання про комбінування вакцин має свої складнощі. З точки зору логістики, для комбінування препаратів від COVID-19 потрібно поєднати різні платформи вакцин.

"Але наукові дослідження зараз показують, що деякі комбінації першої та другої дози вакцин призводять до більшої імуногенності, ніж один тип вакцини" - додав Кузін.

Читайте такожУ МОЗ України пропонують не допускати до школи дітей без COVID-щепленняЗаступник Міністра охорони здоров'я розповів, що НТГЕІ займається оцінюванням результатів наукових досліджень комбінування вакцин від коронавірусу. Експерти Національної технічної групи вже прийшли до висновку, що користь від поєднання різних вакцин не отримала достатньо високий рівень доказовості. Але це питання буде розглядатися повторно вже 30 червня, адже дані про комбінування препаратів постійно оновлюються.

Раніше вже стало відомо, що освітянам та працівникам сфери обслуговування можуть заборонити роботу без щеплення від COVID-19. За словами Кузіна, для частини громадян вакцинація проти коронавірусу має стати обов'язковою.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Polina Kuzenko