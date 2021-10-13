До здійснення щеплень будуть допущені медсестри та медбрати, які пройдуть спеціальну підготовку з проведення щеплень і навчання з надання невідкладної допомоги в разі виникнення невідкладних серйозних реакцій на вакцину.

В Україні планують дозволити медичним працівникам, які мають освітній ступінь професійного молодшого бакалавра за спеціальністю "Медсестринство", в окремих випадках ухвалювати рішення про щеплення без участі лікаря.

Як повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, підготовлено відповідні зміни до наказу від 16 вересня 2011 року №595 "Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень" (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1160/19898).

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"Зараз ці зміни оприлюднені для громадського обговорення. Запропоновані зміни нададуть можливість медичній сестрі чи брату проводити профілактичні щеплення без залучення лікаря, що особливо актуально в період пандемії COVID-19 та сезон грипу, коли завантаженість медперсоналу дуже висока, та покращать доступність до захисту від вакциноконтрольованих інфекцій.

До здійснення щеплень будуть допущені медсестри та медбрати, які пройдуть спеціальну підготовку з проведення щеплень і навчання з надання невідкладної допомоги в разі виникнення невідкладних серйозних реакцій на вакцину (тяжка алергічна реакція, втрата свідомості тощо)", - мовиться у повідомленні.

Також передбачено, що за особою залишається право вибору – погодитися на консультування та вакцинацію без залучення лікаря чи звернутися на консультацію до лікаря перед вакцинацією.

Окрім того, визначено перелік станів та ситуацій, при яких висновок лікаря про вакцинацію є обов’язковим.

"Здійснення щеплень молодшим медичним персоналом без участі лікаря є стандартною медичною практикою в багатьох країнах світу. Так, в США, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Ізраїлі та інших країнах право здійснювати вакцинацію мають не тільки медичні сестри та брати, але й фармацевти, а, наприклад, в Австрії та Бельгії до щеплень залучають медичних студентів", - пояснили в МОЗ.

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Автор: Леся Лещенко