Медпрацівники проводили акцію біля МОЗ, до них вийшов міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Медики поскаржились міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку на низькі зарплати та невиплату «коронавірусних» коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні біля МОЗ близько 20 медпрацівників, переважно медичних сестер - членів громадської організації «Рух БудьякНіна», які прийшли до чиновників МОЗ нагадати їм про невиконані обіцянки.

Вони влаштували невеличкий перформанс: із червоного паперового рушника зробили «червону доріжку» до дверей будівлі міністерства, а також роздали «почесні грамоти» президенту України, прем’єр-міністру, голові парламенту, міністру охорони здоров’я, в.о. керівника Національної служби здоров’я та ще деяким посадовцям.

У «грамотах» було написано, що ними нагороджуються за брехню і невиконані обіцянки.

Слід зазначити, що основна вимога учасників акції - підвищення зарплат медсестрам хоча б до рівня мінімальної зарплати, встановленої в Україні. За словами учасників акції, попри те, що мінімальна зарплата зараз становить 6 тис. грн, медсестри отримують по 4,5 тис. грн.

Вони також скаржаться, що виплати, які мають отримувати медики, котрі захворіли на COVID-19, отримують лише одиниці, більшості ж відмовляють у виплаті коштів, мотивуючи це тим, що нібито медики заразилися коронавірусом не на роботі.

Крім того, учасники акції скаржаться на «ручне» управління бюджетами лікарень з боку керівництва: коли керівний склад медзакладу призначає собі зарплату у 150 тис. грн, а лікарям і медсестрам кажуть, що грошей на підвищенням їм зарплат бракує.

Спочатку до учасників акції вийшла чиновниця МОЗ, яка запросила їх на зустріч, щоб обговорити висловлені ними вимоги. Однак медики заявили, що місяць тому вже були на подібній зустрічі, але з того часу нічого не змінилося.

Проте згодом неочікувано для учасників акції вийшов міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, якому вони розповіли про свої проблеми. Він переконував медиків, що про більшість із цих проблем чує вперше. Зокрема, щодо низьких зарплат медсестер, а також про те, що спеціальні комісії відмовляються визнавати коронавірусну хворобу медиків професійним захворюванням, і, як наслідок, медики не отримують страхові виплати, або змушені добиватися їх отримання через суди.

Учасники акції заявили міністру, що для припинення відтоку кадрів з державних чи комунальних медзакладів необхідно, щоб санітарки отримували щонайменше по 11 тис. грн зарплати, медсестри - по 15 тис. грн, а лікарі – по 22 тис. грн.

Ляшко не дав учасникам акції жодних конкретних обіцянок щодо підвищення зарплат, проте загалом пообіцяв вирішити всі проблеми медиків і порадив їм завтра послухати президента України, який має сказати щось про медичну реформу.

З журналістами Ляшко спілкуватися відмовився.

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Витрати уряду на боротьбу з COVID

Нагадаємо, за даними Мінфіну, Україна за п'ять місяців поточного року витратила 19,5 млрд грн на боротьбу з поширенням COVID-19, що становить близько 60% від запланованого бюджету.

Зокрема, на оплату медзакладам послуг стаціонару та вакцинації населення виділено 8,3 млрд грн, на закупівлю вакцин – 6,7 млрд грн, на придбання товарів і послуг для запобігання вакцинації-19 – 1,4 млрд грн.

Також лікарні отримали 400 млн грн субвенцій на закупівлю кисню.

Крім того, з початку року з бюджету спрямовано 1,6 млрд грн на соціальну підтримку населення в умовах карантину, ще 700 млн грн - на виплати допомоги по безробіттю, 400 млн грн – на виплату лікарняних.

У Мінфіні додали, що в цілому на боротьбу з COVID-19 в 2021 році передбачено понад 33 млрд грн.

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Автор: Дмитро Хилюк