Загалом в Україні вакциновано 956 тис. громадян.

В Україні цими вихідними почали щеплювати осіб, які записалися на вакцинацію через додаток «Дія», нині це стосується лише осіб, старших за 65 років.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського, повідомляє прес-служба Офісу глави держави.

Зокрема, Зеленському доповіли, що цими вихідними в центрах вакцинації почали щеплювати осіб, старших за 65 років, які записалися через додаток «Дія».

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Загалом в Україні вакциновано 956 тис. громадян.

Крім того, президент поцікавився станом виплати матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких постраждала від запровадження карантинних обмежень у квітні цього року.

Як доповіли главі держави, всього було зареєстровано понад 360 тис. заявок на отримання такої допомоги, за 120 тис. з них уже здійснена виплата.

Прем'єр-міністр повідомив, що держава спрямувала підприємцям 1 млрд грн і найближчим часом буде виплачено ще 400 млн грн.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: останні дані

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Нині щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

В Україні станом на ранок 17 травня від коронавірусу щеплено 940 160 людей, з них отримали одну дозу – 940 158 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 18 394 особи (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

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Автор: Костянтин Гончаров