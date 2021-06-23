За словами заступниці голови КМДА, вакцинація відбуватиметься за попереднім записом через додаток "Дія" та портал Helsi.me.

Цього тижня Центр вакцинації від COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру працюватиме чотири дні - 24-27 червня.

Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

«Ми постійно аналізуємо перебіг вакцинальної кампанії і цього тижня пропонуємо такий графік роботи: з четверга, 24 червня, до неділі, 27 червня, повний робочий день - із 10:00 до 17:30. Вакцинація відбуватиметься за попереднім записом через додаток «Дія» та портал Helsi.me», - пояснила вона.

«Підтвердження запису буде надіслано у смс. Його потрібно показати при вході до пункту вакцинації разом із попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку «Дія». Також необхідно взяти паспорт та ідентифікаційний код», - додала директор Департаменту охорони здоров’я Києва Валентина Гінзбург.

СЕО сервісу Helsi.me Євген Донець розповів, що дані про проведену вакцинацію відображаються в безкоштовному додатку Helsi, а також в електронному кабінеті користувача на сайті. «Повідомлення про необхідність отримання наступної дози вакцини також прийде в додаток. Його можна звантажити безкоштовно у AppStore та Google Play», - зазначив він.

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Також у КМДА порадили жителям столиці скористатися можливістю попереднього запису, прийти чітко на визначений час та швидко і без очікування щепитися. «Будь ласка, за можливості не випробовуйте себе у «живій черзі» - спека, яку нам обіцяють синоптики у найближчі дні, може нашкодити здоров’ю тих, хто вирішить провести багато часу під сонцем. А ще нагадую про те, що дуже бажано мати декларацію з лікарем. У цьому разі процес вакцинації проходить набагато швидше», - підсумувала Гінзбург.

Крім того, за словами Старостенко, минулого тижня у Києві, як і в Україні, вакцинувалася рекордна кількість людей: щеплення отримали майже 14 тис. осіб.

Загалом у центрі від початку його створення вакцинувалися майже 20 тис. людей.

Заступниця голови КМДА також нагадала, що наразі у місті триває вакцинація освітян, медичних та соціальних працівників, учасників операції Об'єднаних сил, а також осіб 65 років та старших.

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Автор: Наталя Нічишина