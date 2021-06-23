Радуцький перерахував по пунктах, про що говорили на нараді в РНБО.

Учасники сьогоднішньої наради в РНБО, яка відбулася у зв'язку з поширенням "індійського" штаму коронавірусу, ухвалили низку пропозицій.

Про це повідомив керівник профільного комітету Верховної Ради, нардеп Михайло Радуцький у Facebook.

Він нагадав про запровадження обов'язкового ПЛР-тестування для людей, які приїжджають до України з РФ, Білорусі, Великої Британії та Португалії.

"Для громадян з цих країн навіть наявність сертифікату вакцинації не звільняє від ПЛР-тесту та вимоги дотримання самоізоляції. Перелік цих країн буде доповнюватись в залежності від розповсюдження "індійського" штаму. Також важливо, що тест з негативним результатом повинен бути зроблений не раніше, ніж за 48 годин до перетину кордону", - наголосив депутат.

Він також перерахував інші пропозиції, ухвалені під час наради:

встановити обов’язкове ПЛР-тестування на пунктах пропуску з окупованих територій Донецької, Луганської областей та Криму;

МОЗ має розробити алгоритм для оперативного посилення карантину на рівні місцевої влади;

підрозділам МОЗ посилити роботу з епідеміологічного нагляду. В першу чергу це стосується відслідковування тих, з ким контактували інфіковані особи;

посилити роботу з проведення секвенування (виявлення штамів коронавірусу). Прискорити процес проведення таких досліджень в Україні;

рекомендувати Національній поліції посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень;

рекомендувати МОЗ прискорити темпи вакцинації.

"Після того, як РНБО розгляне цей пакет рекомендацій, його направлять на розгляд уряду", - резюмував Радуцький.

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За даними МОЗ, новий штам коронавірусу "Дельта" вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він розповсюджений в Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. За даними служб громадського здоров’я останньої, де новий штам відповідає за понад 60% інфікувань, він в 1,6 раза більш контагіозний, а також в 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

Перший відомий зразок цього варіанту коронавірусу SARS-CoV-2 - лінія B.1.617.2 ("Дельта") - вперше виявили в Індії восени 2020 року.

23 червня перші два випадки підтвердили в Україні.

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Автор: Юрій Годован