В Україні вже зафіксовано два випадки коронавірусної хвороби, викликані варіантом "Дельта". Пацієнти перебувають в Олександрівській клінічній лікарні у Києві під медичним наглядом. Їхній стан стабільний.

Міністерство охорони здоров’я підготує комплексні пропозиції для протидії поширенню в Україні штаму коронавірусу «Дельта».

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він зауважив, що на сьогодні в Україні зафіксовано два випадки коронавірусної хвороби, викликані новим штамом «Дельта». Пацієнти перебувають в Олександрівській клінічній лікарні у Києві під медичним наглядом. Їхній стан стабільний.

“В Україні зареєстрували два випадки коронавірусної хвороби, викликані штамом «Дельта». Секвенування вірусу та підтвердження мутації було проведено Інститутом молекулярної біології та генетики 22 червня 2021 року”, - повідомив Кузін.

Читайте такожЕксперт ВООЗ: "індійський" штам коронавірусу "Дельта" вже міг потрапити в УкраїнуВін нагадав, що для зменшення ризику поширення штаму «Дельта» в Україні, на сьогоднішньому засіданні уряду вже підтримали впровадження низки заходів.

Громадянам, які прибули з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували на їх території не менше семи днів, заборонено перетин державного кордону України без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного безпосередньо в пунктах пропуску. Вказана норма почне діяти з 25 червня 2021 р.

“До 25-го червня, за окремим дорученням РНБО, буде підготовлено комплексні пропозиції задля протидії поширенню коронавірусу штаму «Дельта» в Україні”, - підсумував головний державний санітарний лікар.

За даними МОЗ, новий штам коронавірусу «Дельта» вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він розповсюджений в Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. За даними служб громадського здоров’я останньої, де новий штам відповідає за понад 60% інфікувань, він в 1,6 раза більш контагіозний, а також в 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

Перший відомий зразок цього варіанту коронавірусу SARS-CoV-2 - лінія B.1.617.2 ("Дельта") - вперше виявили в Індії восени 2020 року.

У НАН України очікують, що до кінця літа штам "Дельта" домінуватиме на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення і велику міграцію з РФ може поширитися швидшими темпами та мати тяжчі наслідки, ніж у західних країнах.

Експерт ВООЗ, епідеміолог, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталія Виноград заявила, що всі вакцини, які є в Україні, захищають від «індійського» («Дельта») штаму коронавірусу, але з меншою ефективністю, ніж від інших варіантів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва