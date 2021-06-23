Небезпечний штам підтвердили у громадян, які прибули з Росії.

В Україні зареєстрували перші випадки інфікування небезпечним штамом коронавірусу «Дельта».

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.

Йдеться про 66-річну матір і 16-річну дитину, які повернулися з Росії. В Україні їм провели тестування, а зібрані матеріали направили до Всесвітньої організації охорони здоров’я.

«У нас є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам: дві приватні і дві державні. У нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до ВООЗ», – відповів Данілов.

Читайте такожВ Україні почався четвертий етап вакцинації: хто отримає щепленняНаразі вони госпіталізовані до Олександрівської лікарні у Києві. Їхній стан стабільний.

З приводу загрози появи в Україні «індійського» штаму коронавірусу сьогодні, 23 червня, збирається чергове засідання Радбезу України.

Банкова напередодні оголосила про наміри посилити контроль за в’їздом громадян з країн, де стрімко поширився небезпечний варіант COVID-19.

Останніми місяцями в Україні спостерігається зниження кількості добових заражень коронавірусом. Проте через низький рівень вакцинації населення й міграцію, кажуть вчені з НАН, є велика загроза поширення небезпечного штаму DELTA з Росії.

У НАН очікують, що до кінця літа він домінуватиме на всій території Європи. Країни, в яких «Дельта» вже домінує, відрізняються тим, що останній пік вони пройшли приблизно в січні 2021 року і не мали весняного піку подібно до країн Східної Європи – таких, як Україна, Польща, Румунія, Угорщина. Епідемічна динаміка України зараз найбільш схожа на динаміку Польщі та Румунії, в яких епідемічні показники сягнули мінімумів весни 2020 року.

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Автор: Яна Ставська