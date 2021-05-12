Крім того, за добу майже 20 тисяч українців одужали після COVID-інфекції. Найбільше нових випадків у Києві

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4538 осіб - серед хворих 180 дітей та 142 медпрацівники. Зафіксовано 356 летальних випадків, 19 766 пацієнтів одужали. Госпіталізували 1 349 людини з підозрою чи підтвердженим захворюванням.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

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Кількість активних хворих на COVID-19 зменшилася ще на понад 15 тисяч: сьогодні хворіє: 284 950 (на 15 584 особи менше, ніж минулої доби).

Найбільше нових випадків виявили у Києві (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 129 073 випадки коронавірусу, з них 1 797 136 людей одужали та 46 987 померла від ускладнень.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 71 383 тести на коронавірус: методом ПЛР — 38 959, методом ІФА — 12 617. Також зробили 19 807 експрес-тестів на антиген до вірусу.

За весь час в Україні провели 9,7 млн ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

За добу щеплення проти коронавірусу зробили 18 264 людям. Загалом першу з двох доз отримали 882 619 людей та 1 928 - завершили вакцинацію.

Найбільше щеплень зробили у м. Києві (1 217 щеплень), Дніпропетровській (1 649 щеплень), Запорізькій (1 190 щеплень) та Львівській (1 881 щеплення) областях.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко