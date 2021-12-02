Раніше міністр охорони здоров'я запевнив членів профільного комітету парламенту, що українські лабораторії зможуть виявити цей штам.

В Україні новий штам коронавірусу "Омікрон" офіційно ще не виявляли.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у коментарі журналістам голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

Відповідаючи на запитання щодо нового варіанту коронавірусу "Омікрон", Радуцький зауважив, що станом на сьогодні ні в українських, ні в світових експертів ще немає "однозначної думки" щодо цього штаму.

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"Бо ВООЗ ще й досі не визначилася по двох питаннях: перше питання - наскільки захищає вакцина від цього нового варіанту вірусу. По-друге, сьогодні є декілька думок: є думка лікаря, яка вперше визначила цей вірус в Південній Африці, - вона каже, що саме цей варіант вірусу не тяжкий по ускладненнях, але дуже тяжкий за кількістю уражень,.. і що вражає молодших людей. Але при тому не має тяжких ускладнень. Є й інша думка", - сказав депутат і додав, що всі чекають на рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Але те, що цей вірус вже є в Європі, і ми живемо в глобальному світі, і ми розуміємо, що Україна від нього нікуди не подінеться... Ми на комітеті ставили запитання міністру охорони здоров'я, чи наші лабораторії здатні визначати цей вірус, - міністр запевнив, що наші лабораторії здатні визначати цей вірус", - розповів Радуцький.

На запитання, чи в Україні ще не було виявлено "Омікрону", він зазначив, що станом на сьогодні офіційно його ще не виявляли. "Офіційно на сьогодні - ні. Але може хтось переносить легко, не здав аналіз. Я не можу сказати, що його не існує в Україні. Але лабораторно ще немає жодного підтвердженого випадку", - сказав голова комітету.

Як повідомляв УНІАН, новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявлено в Південній Африці 24 листопада.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон".

В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. "Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликає занепокоєння", - зазначили в ВООЗ.

29 листопада у МОЗ повідомили, що на сьогодні штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні не виявлено.

Цього ж дня Україна запровадила 14-денну самоізоляцію для мандрівників, які перебували у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватіні, Республіці Мозамбік більш як 7 днів протягом останніх 14 днів.

Автор: Таня Поляковська