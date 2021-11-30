Зменшення показників госпіталізацій сприяло збільшенню і кількості вільних ліжок з киснем, яка наразі становить 39 тис.

За тиждень захворюваність на COVID-19 в Україні знизилася на 22%, госпіталізації - на 12%, а смертність - на 14%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"В Україні третій тиждень поспіль спостерігається стабілізація і спад як захворюваності, так і кількості госпіталізованих. Виписки зараз продовжують переважати над госпіталізаціями на чверть. Це означає, що медична система в Україні продовжує розвантажуватися, а в ковідних лікарнях перебуває менше і менше пацієнтів", - зазначив він.

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За його словами, таке зменшення сприяє збільшенню і кількості вільних ліжок з киснем, яка наразі становить 39 тисяч.

"Але зайнятість ліжок з киснем є досить великою, і так само є досить великою і кількість госпіталізованих", - наголосив Ганиченко.

Експерт додав, що для України зберігаються загрози з Європи, загрози від потенційно небезпечного варіанту вірусу "Омікрон", а також від сезонності грипоподібних захворювань.

Він підкреслив, що наразі середньодобова смертність прискорила спад.

"Зараз маємо тиждень до тижня мінус 14%. І це є дуже добре. Нагадаю, що захворюваність спадає на 22%, госпіталізації - на 12% і смертність - на 14% за тиждень... Це є зараз для України непогано. Проте показник смертності, як і інші епідпоказники, ще залишається на доволі високому рівні", - сказав Ганиченко.

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Автор: Антоніна Доломанжи