Міністерство охорони здоров’я розробляє заходи для запобігання зараженню українців новим штамом.

На нараді у президента Володимира Зеленського обговорили протидію поширенню в Україні нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Як повідомляється на сайті глави держави, про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Зеленського.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, на сьогодні в Україні зареєстровано 421 тис. 699 активних хворих на COVID-19, що на 100 тисяч менше, ніж три тижні тому.

Найбільше хворих наразі в Одеській та Херсонській областях, найкраща епідситуація – у Кіровоградській та Донецькій.

Крім того, шостий тиждень поспіль зберігається високий рівень вакцинації – щотижня проводиться близько 1,6-1,7 млн щеплень.

Президент наголосив, що темпи вакцинації українців потрібно нарощувати, доки щеплення не отримає більшість населення країни.

На нараді також обговорили заходи з протидії можливому поширенню в Україні штаму коронавірусу "Омікрон".

Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністерство вже розробляє заходи для запобігання зараженню українців новим штамом.

Так, громадяни України, які побували в країнах, де виявлено "Омікрон" – у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку, – мають пройти самоізоляцію після повернення на батьківщину.

"Вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам. Прийнято рішення не пускати на територію України без проходження 14-денної самоізоляції осіб, які перебували на території визначених країн Південної Африки більше ніж сім днів протягом останніх 14 днів. Надалі перелік країн може бути розширений", – розповів Ляшко.

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Штам коронавірусу "Омікрон"

Як повідомляв УНІАН, новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявлено в Південній Африці 24 листопада.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "омікрон".

В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. "Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликає занепокоєння", - зазначили в ВООЗ.

Сьогодні, 29 листопада, Ляшко повідомив, що на сьогодні штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні не виявлено.

Автор: Антоніна Доломанжи