Наразі отримано перші 215 тис. з 1,9 млн доз законтрактованої китайської вакцини, решта очікується в квітні-травні.

В Україні сьогодні починається вакцинація громадян препаратом CoronaVac.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він зазначив, що МОЗ завершило всі етапи перевірки, лабораторного контролю вакцини CoronaVac.

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«І відсьогодні ми починаємо процес щеплення саме цією вакциною. Україна отримала першу партію в обсязі 215 тис доз. Всього було законтрактовано нами 1,9 млн доз. І решта – 1,7 млн доз – які залишилися за цим контрактом, будуть поставлені найближчим часом. Ми розраховуємо на цю поставку протягом квітня-травня цього року», - сказав Степанов.

Він додав, що щеплення вакциною CoronaVac робитимуть поліцейським, представникам маломобільних груп населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання.

Вакцина CoronaVac: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні для застосування зареєстровано вакцини американської компанії Pfizer, CoviShield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації препаратом CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Вакцина повинна була пройти лабораторний контроль, який тривав до 10 квітня. Після цього партію вакцини направили до держпідприємства "Медичні закупівлі", яке повинно доставити її в регіони.

12 квітня Степанов повідомив, що вакцину CoronaVac почали доставляти у регіони України.

Зазначимо, вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде застосовуватися при вакцинації від COVID певних груп населення: поліцейських, маломобільних груп населення, осіб, які за ними доглядають, олімпійців, паралімпійців і людей, які будуть брати безпосередню участь у проведенні ЗНО.

Ефективність цієї вакцини у Китаї виявилася 65%, а в Туреччині показник склав 91,25% в ході місцевих випробувань.

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Автор: Інна Андаліцька