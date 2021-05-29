До листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались більш як 599,7 тис. людей.

В Україні першу дозу вакцини від коронавірусної хвороби отримали понад 1 мільйон осіб, дві дози - майже 124 тисячі громадян.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 1 008 859 людей, з них отримали 1 дозу – 1 008 857, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 123 964 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 132 821 щеплення.

Учора проти COVID-19 було щеплено 16 тисяч 815 людей. Одну дозу отримали 9 тисяч 785 людей, повністю імунізовані – 7 тисячі 30 людей.

Читайте такожCOVID-19 в Україні: у п’ятницю підтвердили ще 3 тисячі нових випадків інфікуванняСтаном на 29 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 599 тисячі 777 людей.

Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого.

Щеплення громадянам роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute), CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Експерти вважають, що саме швидка вакцинація у світі дозволить запобігти появі нових небезпечних штамів, які будуть невразливі до вже розроблених препаратів.

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Автор: Вікторія Токарєва